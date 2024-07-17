10 yıl hapis cezası bulunan şahıs halının altından çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, kentteki bir adreste saklandığı belirlenen H.H.T. isimli şahıs, ikametin bahçesinde bulunan halının altında tespit edilerek gözaltına alındı.
H.H.T.'nin 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'basit yaralama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplamda 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan H.H.T., cezaevine teslim edildi.
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