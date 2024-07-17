10 yıl hapis cezası bulunan şahıs halının altından çıktı

Kaynak: İHA
10 yıl hapis cezası bulunan şahıs halının altından çıktı

Kayseri'de, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ekipler tarafından bahçedeki halının altına saklanmış halde bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, kentteki bir adreste saklandığı belirlenen H.H.T. isimli şahıs, ikametin bahçesinde bulunan halının altında tespit edilerek gözaltına alındı.

aw249019-01.jpg

H.H.T.'nin 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'basit yaralama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplamda 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan H.H.T., cezaevine teslim edildi.

aw249019-02.jpg

İlgili Haberler
Otomotiv devi gemileri yaktı. 6 modelini birden geri çekiyor
Merkez Bankası'ndan yeni KKM ve TL mevduatı hamlesi. 22 Temmuz'da başlıyor
Konut fiyatlarında balon patladı. Çok sert düştü
Son Haberler
Melissa Vargas'ın yeni görüntüsü olay oldu Spor
Melissa Vargas'ın yeni görüntüsü olay oldu
Bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Yaşam
Bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Esenboğa Havalimanı göle döndü. Ankara'yı sağanak vurdu Gündem
Esenboğa Havalimanı göle döndü. Ankara'yı sağanak vurdu
'Dolar 40 TL'yi aşacak' Ünlü ekonomist açıkladı, dolar yatırımcısı derin bir oh çekti Ekonomi
'Dolar 40 TL'yi aşacak' Ünlü ekonomist açıkladı, dolar yatırımcısı derin bir oh çekti
Beşiktaş'ın tadı kaçtı. Immobile detayı Spor
Beşiktaş'ın tadı kaçtı. Immobile detayı
Çaykur Rizespor'dan Serdar Aziz açıklaması Spor
Çaykur Rizespor'dan Serdar Aziz açıklaması
Alışveriş sonrası bunu yapmayan müşteri yandı. Rekor ceza kesilecek Ekonomi
Alışveriş sonrası bunu yapmayan müşteri yandı. Rekor ceza kesilecek