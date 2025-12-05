2023 yılında İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Ali Yerlikaya ile kendi bakan yardımcısı Bülent Turan arasındaki gerilim gittikçe büyüyor. Meclis komisyonunda yer almayan Turan ile Yerlikaya arasındaki kopukluk ‘uçaktaki telefon’ ile tamamen bitme noktasına gelmişti. Krizde üçüncü perde yaşandı. Bakan yardımcısı Mehmet Aktaş’ın annesinin cenazesine Yerlikaya, Turan’ı cenazeye katılmak için özel uçakla Elazığ’a almadı. Turan kendi imkanlarıyla cenazeye katıldı.

ERDOĞAN’A ŞİKAYET ETMİŞTİ

Tolga Şardan geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın, Bakan Ali Yerlikaya ile ilişkilerinde “üvey evlat muamelesi” gördüğü gerekçesiyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikayette bulunduğunu iddia etmişti. Erdoğan Turan’ı dinledikten sonra görüşmede yer alan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönüp, “Hasan Bey, bunlardan neden bizim haberimiz yok?” şeklinde tepkide bulundu.

‘UÇAKTAKİ TELEFON’ KRİZİ

Turan ile Yerlikaya geriliminin uçaktaki telefon ile iyice bozduğunun altını çizerek, “17 Kasım sabahı TBMM’de bulunması gerekenler arasındaki Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir gece önce bütçe çalışmaları için haber bekledi. Ancak beklediği telefon gece boyunca gelmedi. Turan, herhangi bir davet alamayınca 17 Kasım sabahı erken saatlerde İstanbul’a gitmek amacıyla Esenboğa Havalimanı’na geldi. Turan’ın cep telefonu, uçak kalkmak üzereyken çaldı. Arayan, Bakan Yerlikaya'nın özel kalemiydi. Turan’a saat 10.30’da TBMM’ye geçmesi talimatı verildi. Turan, İstanbul uçağında olduğunu ve gelemeyeceğini bildirdi” şeklinde aktardı.

YERLİKAYA İLE TURAN ARASINDAKİ KRİZİN “ÜÇÜNCÜ” BÖLÜMÜ

T24’de Tolga Şardan’ın haberine göre; Ali Yerlikaya’nın yardımcılarından olan Mehmet Aktaş’ın hayatını kaybeden annesi Safiye Aktaş’ın Elazığ’daki cenaze törenine bakanlıktan katılacak yöneticileri kente götürmesi için İçişleri Bakanlığı uçağının kullanılması gündeme geldi. Özel kalem müdürlüğünden haber gelmeyince Bakan Yardımcısı Turan, kendi imkanlarıyla salı sabahı erken saatlerde önce tarifeli uçakla Diyarbakır’a gidip oradan da karayoluyla Elazığ’a ulaşarak annesini kaybeden Aktaş’ın yanında yer aldı.

Turan’ın kente gelmesinin ardından bir süre sonra bu kez Bakan Yerlikaya ile Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ile Mehmet Sağlam’ın yanı sıra bazı bakanlık üst düzey yöneticileri, İçişleri Bakanlığı’nın uçağı ile kente ulaşıp cenaze ve taziyede yer aldı.

Bülent Turan’ın TBMM’deki gibi kadro dışı kalması ise dikkat çekti. Elazığ Valiliği, X’teki resmi sosyal medya hesabından Aktaş’a başsağlığı dileyen Yerlikaya ile Turan’ın görüntülerini iki ayrı paylaşımla kamuoyuna sunması da dikkat çekti.

Şardan Turan'ın Erdoğan’ı geçen hafta perşembe günü, bir kez daha Cumhurbaşkanlığı’nda ziyaret ettiğini söyledi. Şardan, ziyaretin ardından Turan, Erdoğan’la birlikte İstanbul’a gitti ve yine Cumhurbaşkanı ile Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki basketbol müsabakasını izledi.

Editoryal not:

ÜÇLÜ KARARNAME KALDIRILMIŞTI, TURAN GELDİ

2018 yılında yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile 3’lü kararname kaldırılmış. Bakan yardımcıları atamaları Cumhurbaşkanı imzasıyla yapılıyor. Bakan yardımcısı Bülent Turhan, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla göreve getirilmişti. Turhan daha önceden AKP’de grup başkanvekilliği görevini yürütmüştü.