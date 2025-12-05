Vicdanları sızlatan olay başkent Ankara'da yaşandı. 11 yaşındaki belden aşağısı felç olan bir çocuğun, amcası tarafından yıllarca güvercin kümesine hapsedildiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun, babasının hayatını kaybettiği, annesinin ise başka biriyle evlenip evi terk ettiği öğrenildi.

Çocuğun uzun süredir kümeste tutulduğunu fark eden komşuları, durumu yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu.

Çocuğun amcası kaçarken, olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medya yıkıldı. "Ankara Abisi" olarak bilinen sosyal medya fenomeni, çocuğa sahip çıktığını duyurarak, gerekli destek süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli çocuğa sahip çıktı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yaşanan trajedinin takipçisi olduğunu açıkladı.

'BAKANLIK HESAP VERMEK ZORUNDA'

“Adnan'ı Aile ve Sosyal Hizmetler görmemiş. Milli Eğitim Bakanlığı izini sürmemiş. Sağlık Bakanlığı aramamış. Mahallede kimse fark etmemiş. Bu çocuk nasıl yıllarca kümeste kaldı? Bakanlıklar hesap vermek zorunda. Çocuk yalnız ailesinin değil, devletin çocuğudur. Adnan gibi tüm çocukların peşine düşeceğiz” diyen İstanbul Milletvekili Esen, olayı ortaya çıkaran "Ankara abisi" hesabının yöneticisi Yasin Oyanık’a teşekkür ederek, yaşanan trajediyi şöyle anlattı:

“Ankara'nın göbeğinden, Altındağ'dan bir Tarzan çıktı! İnanılmaz bir olay gerçekten. Bugün 11 yaşında bir çocuk, Ankara'nın bir mahallesinde, bir güvercin kafesinde bulundu. Olacak şey değil. Baba yok, anne kaçmış, akrabaların yanında reva görüldüğü yer ise kümes! Çocuk 11 yaşında. Altı hala bezli, kuru ekmek ve suyla besleniyor güvercinlerle birlikte. Yıllarca bu kümesle kalmış bu çocuk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu çocuğu bulamamış. Çocuk okul çağını geçeli 5 yıl olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı çocuğun peşine düşmemiş. Muhtemelen aşıları yok. Sağlık Bakanlığı da çocuğu aramamış. Mahallenin bekçileri, kolluk güçleri nerede? Ya bu mahallenin muhtarı nerede asıl? Aradılarsa, buldularsa bu çocuk nasıl kümeste hâlâ? Türkiye ayağa kalkmalı. 11 yaşında, bir bebek gibi çaresiz bırakılmış, sakatlanmış bir çocuk için bakanlıklar hesap vermelidir. Çocuk yalnız biyolojik aile ve akrabaların değil, devletin çocuğudur. Devlet bu çocuğun izini sürüp koruyamıyorsa hesap vermelidir. Bütçede atıp tutan Milli Eğitim Bakanı buna cevap versin. Nasıl olur da okul çağı geçmiş bir çocuk için soruşturma açıp çocuğun durumunu tespit edemezler? Adnan gibi kaç çocuk var? Peşine düşeceğiz ve bu çocuklar hak ettikleri hayatlara kavuşana kadar da peşlerini bırakmayacağız. Bu sorumlulukla mücadele etmeye devam edeceğiz."