10 yıl önce kaybolmuştu. Youtube için drone uçuran adam tüm gizemi çözdü

YouTube kanalı Echo Divers'ı işleten James Hinkle, 16 Aralık öğleden sonra drone'unu uçururken özel bir mülkün küçük göletine batmış bir araç fark etti ve Camden County yetkililerini derhal uyarmasını istedi.

Hinkle, Aralık 2013'te Hyundai Elantra'sıyla birlikte Camdenton'da kaybolan 59 yaşındaki gazi Donnie Erwin'in ortadan kaybolmasıyla ilgili ipuçları arıyordu.

Şerifin ofisi ve bir dalış ekibi, kameramanın çağrısından kısa süre sonra tesise geldi. Camden County dedektifleri, göleti araştırdıktan sonra batık aracın bir Hyundai Elantra olduğunu ve plakasının Erwin'inkiyle eşleştiğini keşfettiklerini söyledi.

Her ne kadar araştırmacılar o cumartesi günü aracı kurtarırken herhangi bir kalıntı bulamamış olsa da, bir hafta sonra başka bir aramaya yardım eden kadavra köpekleri, göletin merkezine yakın insan kalıntılarının varlığı konusunda alarma geçti. Daha sonra Noel arifesinde dalgıçlar merkezde arama yaptı ve gölette insan kalıntıları buldu.

Şerifin ofisi, olay yerinde Erwin'inkiyle tutarlı yapay bir kalça bulunduğunu söyledi. Müfettişler kalıntıların ve kalçanın Erwin'e ait olduğundan emin olsalar da, bir adli patoloğun kimliği tam olarak beyan etmesi gerekiyor.

Yine de müfettişler Erwin'in ailesine bu keşfi bildirdiler.

Camden County Şerif Ofisi, "Camden County Şerif Ofisi'nde 10 yıldır bu vakayı araştıran hepimiz, iyileşmeden mutluyuz ve bunun aileye getirdiği kapanmadan çok memnunuz" dedi.