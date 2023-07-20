10 yıldır Türkiye’de yaşayan Suriyeli Türkçe konuşamadı

Sadece “Erdoğan’ı seviyorum” dedi. Uzun süredir Türkiye’de yaşadığını ve vatandaşlık aldığını söyleyen Suriyeli vatandaşın sözleri gündem oldu.

10 yıldır Türkiye’de yaşayan Suriyeli Türkçe konuşamadı

Editör: İsa Karaarslan

İktidarın olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi sığınmacıların merkezi haline getirdi.

Milyonlarca sığınmacı ülkemizde yaşarken, söyledikleriyle ve yaptıklarıyla her gün gündem oluyorlar.

Bir sokak röprotajında 10 yıldır Türkiye’de yaşadığını söyleyen bir Suriyelinin sözleri de gündem oldu.

10 yıldır Türkiye’de yaşamasına rağmen Türkçe konuşamayan sığınmacı sadece Erdoğan’ı seviyoruz” dedi.

Türk vatandaşlığı aldığını söyleyen Suriyeli kirada oturduğunu ve Suriye’ye geri dönmeyeceğini de belirtti.

Türkçe konuşmaya çalışan Suriyeli, Suriye'ye dönmeyeceğini belirtirken halinden memnun olduğunu, işinin olduğunu da ifade etti.

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"SURİYE'YE GERİ DÖNMEYECEĞİM"

Suriyeli şunları söyledi:

Halep'ten geldim vatandaşlık aldım kimlik var.10 sene oldu. Kirada oturuyorum, 5000 lira kira veriyorum.

“Geri dönecek misiniz” sorusuna ise Suriyeli şöyle diyor:

Savaş var Suriye’de, ben buraya geldim Burada emel var iş var. Ben Suriye’ye gidersem ölürüm. Geri dönmeyeceğim Suriye'ye. Artık buradayım. Erdoğan'ı seviyorum.

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