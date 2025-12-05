Siyasi partilere mali denetim kararları peş peşe geliyor.

Aralarında Cumhur İttifakı ortağı Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) de olmak üzere 6 partiye mali denetim kararı verildi.

Geçtiğimiz 2 günde Saadet Partisi ve Vatan Partisi olmak üzere toplamda 11 siyasi parti hakkında mali denetim kararı verilmişti. Bunlara 6 parti daha katıldı.

6 PARTİYE MALİ DENETİM

Kararlara göre, Doğru Yol Partisi ve Türkiye Değişim Partisinin 2021, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve ​​Sağduyu Partisinin ise 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, mali denetimi yapılan siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.