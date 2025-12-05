Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 28 Kasım haftasında yurt dışı yerleşiklerin hissede 9,2 milyon dolarlık satış yaptığı görüldü.

Yabancı yatırımcı bir hafta öncesinde ise 72 milyon dolarlık hisse alımı yapmıştı. Yabancı yatırımcının net tahvil alımı da 28 Kasım haftasında 562 milyon dolar oldu.

5'İNCİ HAFTAYA TAŞINDI

Yabancı yatırımcı 28 Kasım haftasında hissede ılımlı bir satış yaparken, tahvil alımlarını da beşinci haftaya taşıdı.

NEDEN HİSSE SATIYORLAR?

Piyasada risk algısının yükselmesiyle yatırımcılar hisse senetlerini satarak tahvile yönelmeye başladı. Bu hareket, belirsizlik dönemlerinde tercih edilen “güvenli liman” stratejisi olarak görülüyor. Hisse satışlarının artması borsada düşüşü hızlandırırken, tahvillere olan yoğun talep faizleri aşağı çekti. Ekonomistler, bu değişimin yatırımcıların riskten kaçtığının açık bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

EKONOMİSTLER NE DİYOR?

Piyasa uzmanları yabancı yatırımcının hisseye yoğun bir ilgisinin hiç yaşanmadığını bunun hem enflasyon muhasebesi nedeniyle karşılaştırmada yapılan güçlüklerden, hem şirket bilançolarındaki zayıflıktan hem de Türkiye’ye çok uzun vadeli bakma isteksizliğinden kaynaklandığını vurguladı.