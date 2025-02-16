100 çiftin toplu nikah törenine Ali Erbaş da katıldı

Malatya'da, 100 çiftin dünya evine girdiği toplu nikah töreni, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Konya ve Malatya İl Müftülüğü, Konya Mehir Vakfı ve Diyanet Vakfı iş birliğiyle Nikah Sarayı'nda düzenlendi. Törende Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, devletin aile yapısını korumak adına önemli adımlar attığını belirterek, aile yapısının güçlendirilmesi için tüm kurumların çaba harcadığını söyledi.

"GÜÇLÜ TOPLUMLARIN TEMELİ AİLEDİR"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve manevi projelerle de topluma katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Er, "Güçlü bir şehir ancak güçlü bir toplumla mümkündür ve güçlü toplumların temelinde sağlam aile yapısı vardır. Ailenin korunması ve yaşatılması, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin, aileye verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

"AİLENİN YAŞATILMASI, DEVLETİN YAŞATILMASIDIR"

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise evlilik kurumunun, medeniyet değerlerinin yaşatılmasında büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Yavuz, "Ailenin yaşatılması, aynı zamanda devletin yaşatılması demektir. Bu topraklarda bağımsız bir şekilde hür yaşamak için en önemli kurum ailedir" diyerek, nikah törenine katılan çiftleri tebrik etti.

"AİLEYİ KORUMA NOKTASINDA EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da aile yapısının korunmasına yönelik devlete ait önemli adımların atıldığını ve tüm kurumların bu amaçla el birliğiyle çalıştığını söyledi. Genç nüfusun artmasının, toplumun geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Erbaş, "Bu yıl aile yılı, inşallah gençlerimizin daha iyi noktalara gelmesiyle geleceğimiz daha da zenginleşecek. Genç nüfusumuzun azalmaması lazım. Bu tehlikeyi hep birlikte aşacağız. Devletimiz ve kurumlarımız aileyi koruma ve geliştirme noktasında tüm tedbirleri alıyor" dedi. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 90 bin camide hutbelerle aile kurumunun daha fazla işleneceğini ve bu konuda farkındalığın artırılacağını söyledi.

NİKAHLAR KIVILDI

Yapılan konuşmaların ardından çiftlerin nikahı kıyıldı. Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti ve MHP Malatya İl Başkanları, çiftlerin yakınları ve davetliler katıldı.