1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı 6. yılında

Cargill'in çiftçilerin verimini ve refahını artırmak, tarlada sosyal ve dijital dönüşümü desteklemek amacıyla başlattığı 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı 6'ncı yılına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında katılımcılara özel ücretsiz eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Bu sayede, 2023'te çiftçilerin ürünlerinin veriminde yüzde 24'e varan artış yaşanırken, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri de azaltılıyor.

Program 2019'da 6 ilde 1072 çiftçinin katılımıyla 264 bin 780 dekarlık mısır tarlasında başladı. Altıncı yıla girilirken ise 27 ilde, 910 bin dekarı aşan araziye ve 6 bin 700'ün üzerinde mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisine ulaşıldı.

Bu yıl dahil olan illerle birlikte program Adana, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Tokat illerinde uygulanıyor.

1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, yenilikçi ürünlere ve iş dünyası liderlerine verilen Edison Ödülü'nün de bulunduğu ulusal ve uluslararası 48 ödüle layık görüldü. Program, Türkiye'deki tarım ve gıda alanında sosyal etki araştırması ve ölçümlemesi yapılan ilk kurumsal sosyal sorumluluk program niteliğini de taşıyor.

Program kapsamında sunulan hizmet ve eğitimlerin çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda yarattığı etkiler Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI – Social Return On Investment) yöntemi kullanılarak finansal değere dönüştürülürken, SROI programın başlangıcından bu yana her yıl artarak 2023 itibarıyla ana paydaşları olan çiftçiler üzerinde her 1 liraya karşılık 3,72 lira değerinde etki yarattı.

Açıklamada 1000 Çiftçi 1000 Bereket programının, gelecek dönemde programa daha fazla kadın çiftçi dahil edilmesine odaklanacağı ve hedef doğrultusunda programa ilk yıl en az 100 kadın çiftinin dahil edilmesi ve her yıl bu sayının üçe katlanması için çaba harcanacağı belirtildi.

İlk defa eklenecek bu modül ile birlikte mısır, ayçiçeği ve kanolanın dışında bu yıl zeytin çiftçileri ve ilerleyen senelerde farklı ürün yetiştiren kadın çiftçiler de programa dahil olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Çözümleri Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı'nın çiftçilerle bağlantı kurdukları ve işbirliği yaptıkları bir program olduğunu belirtti.

Tarakçıoğlu, "Gıda sisteminin hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya devam etmesi için de çok güzel bir örnek. Cargill Türk çiftçilerin operasyonlarını, yaşamlarını ve içinde bulundukları toplumu daha ileri taşımak için gereken araç ve olanakları sunmaktan gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.