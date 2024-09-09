12 ilde PKK’ya operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan son operasyonun detaylarını paylaştı. 12 ilde PKK’ya yönelik Gürz-13 operasyonu düzenlendi. Yapılan bu operasyonlar neticesinde 33 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların PKK içerisinde önceden faaliyetlerde bulundukları, örgütün propagandasını yaptıkları, yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları, kanunsuz gösterilere katılarak Molotof kokteyli kullandıkları ve kundaklama eylemi yaptıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

1️⃣2️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “GÜRZ-13” operasyonlarında 3️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam… pic.twitter.com/rG1pRYJDM0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 9, 2024