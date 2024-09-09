12 ilde PKK’ya operasyon

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
12 ilde PKK’ya operasyon

12 ilde Bölücü Terör Örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen Gürz-13 operasyonlarında 33 şüpheli şahsın yakalandığı ve yakalanan kişilerden çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan son operasyonun detaylarını paylaştı. 12 ilde PKK’ya yönelik Gürz-13 operasyonu düzenlendi. Yapılan bu operasyonlar neticesinde 33 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların PKK içerisinde önceden faaliyetlerde bulundukları, örgütün propagandasını yaptıkları, yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları, kanunsuz gösterilere katılarak Molotof kokteyli kullandıkları ve kundaklama eylemi yaptıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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