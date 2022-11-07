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Nas Felak Suresi nasıl okunur? Nas Felak Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Kuran-ı Kerim’in en faziletli dualarından olan Nas Felak Sureleri tüm kötülüklerden kişiyi muhafaza ettiği düşünülüyor. Özellikle kişiyi kaza ve beladan koruyan Nas Felak Sureleri arama motorlarında sıkça aratılıyor. Peki, Nas Felak Suresi nasıl okunur? Nas Felak Suresi anlamı ve fazileti nedir? Naz Felak suresi abdestsiz okunur mu?

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:07
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Nas Felak Suresi nasıl okunur? Nas Felak Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Nas Felak Suresi nasıl okunur? Nas Felak Suresi anlamı ve fazileti nedir?
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Tüm kötülüklerden koruduğu söylenen Felak ve Nas Sureleri sıkça okunan sureler arasında yer alıyor. Kişiyi nazar, büyü, şeytanın şerrinden, görünen ve görünmeyen dahil tüm belalardan koruyan Felak Nas sureleri arama motorlarında çok aratılıyor. Peki, Nas Felak Suresi nasıl okunur? Nas Felak Suresi anlamı ve fazileti nedir? Naz Felak suresi abdestsiz okunur mu?

Felak Nas sureleri kötücül her şeye karşı görünmez bir kalkan oluşturur ve gün içinde sık sık tekrar edildiğinde Felak Nas sureleri kişiyi kaza ve beladan korur. Bin bir fazileti bulunan Felak Nas surelerinin anlamı, fazileti ve okunuşunu sizler için derledik.

NAS SURESİ NASIL OKUNUR?

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûżu birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsil ḣannâs. Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs.

NAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

FELAK SURESİ NASIL OKUNUR?

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK SURESİ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!

NAS SURESİ KONUSU NEDİR?

Sûrede sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

NAS SURESİ NE ANLATIYOR?

Felak Suresi ile aynı konuyu işleyen sure, insanların ve İslam mitolojisinde insanlara bir takım zararlar verebileceklerine inanılan cinlerin kötülüğünden Allah'a sığınmayı emretmektedir. İlk 3 ayetinde Allah'ın “rab, melik, ilâh” sıfatlarına vurgu yapılmaktadır.

100 FELAK VE 100 NAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

100 Felak Suresi ve 100 Nas Suresi okumanın fazileti vardır. Bunu yapan kişinin tüm kaza ve belalardan korunarak adeta etrafında görünmez bir kalkan olduğuna inanılır. Haset, kıskanç ve kötü kalpli insanları kişiden uzak tutar.

Bu surelerin 100 kere okunduğu evde bolluk, bereket ve huzur eksilmez. Şayet bir dilek ve temenni üzerine okunmuşsa bu temenniyle ilgili en hayırlı kapılar aralanır.

FELAK NAS SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

Adet dönemi kadınların ibadetlerden sorumlu tutulmadığı bir süreçtir. Bu süre zarfında kadınlar ibadet etmez, Kur'an-ı Kerim okumaz. Bunları yapması halinde günaha girmiş kabul edilir. Dolayısıyla adetliyken Kur'an-ı Kerim'e dokunarak Felak ve Nas sureleri okunmamalıdır. Ancak kişi ezbere biliyorsa Kur'an'a dokunmadan bu sureleri ezbere okuyabilir.

FELAK NAS SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Uyumadan önce en çok okunan sureler arasında Felak ve Nas Sureleri yer alır. Bu sureleri okumayı alışkanlık haline getirmenin faziletleri çok fazladır. Sureleri abdestli okumak daha hayırlı olsa da, ezberden okunması halinde Felak ve Nas Sureleri abdestsiz okunabilir. Ancak sureler Kur'an-ı Kerim'den okunacaksa bunun için namaz abdesti almak gerekir. Alimler, gece yatmadan önce Felak ve Nas okumanın faziletlerinden bahsederken, abdest alıp yatağa girdikten sonra bu sureleri okumayı önerir. Böylece kişi gece boyunca gözünün gördüğü ve görmediği tüm kötülüklerden korunur.

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