129'uncu yaşını kutlayan Mehmet Reşit Ak uzun yaşamın sırrını verdi

Batman'ın Kozluk ilçesi Geçitaltı köyünde yaşayan 1895 doğumlu Mehmet Reşit Ak, 129. yaşına girdi.

Kaymakam Ekrem Güngör ve beraberindekiler Ak'a ziyarette bulunarak doğum günü pastası götürdü.

Nükteli konuşmasıyla yüzlerde tebessüm oluşturan ve ilçede çokça sevilen Ak, pastanın üstündeki mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı.

Yüzlerce torunu olan ve kuvvetli hafızası olan Ak, uzun ömürlü olmasının sırrını başta maneviyat, çok çalışma, temiz hava, temiz su, ilçenin doğal balı olan Mereto Balı ve diğer organik ve bitkisel ürünleri ile beslenmesine borçlu ifade etti.

(FOTOĞRAFLAR, İHA'DAN ALINMIŞTIR)