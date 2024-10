13 yaşındaki kızı 30 kişi bayıltana kadar dövdü

Kanada’nın Kelowna şehrinde yaşayan 13 yaşındaki bir kız çocuğu, Boyce-Gyro Plaj Parkı’nda bir grup genç tarafından saldırıya uğradı. 27 Eylül’de gerçekleşen olayda, kız çocuğu bir arkadaşının daveti üzerine plaja gitti ve burada yaklaşık 30 genç tarafından çevrildi.

Gençler, kız çocuğunu yere itip başına ve vücudunun diğer bölgelerine defalarca vurdu. Saldırı sırasında bazı gençler olayı kaydederken diğerleri kızın üzerine kum ve toprak attı. Kız çocuğu son bir gayretle annesini aramaya çalışırken saldırganlar tarafından telefonuna el konuldu.

Kızın babası Donovan, kızının ciddi şekilde yaralandığını ve uzun bir iyileşme süreci geçireceğini belirtti. Fiziksel yaralarının yanı sıra, kız çocuğu psikolojik olarak da büyük bir travma yaşadı ve terapiye başladı. Olayla ilgili olarak Kraliyet Kanada Atlı Polisi (RCMP) soruşturma başlattı ve saldırıya karışan beş kişiden üçünü tutukladı. Ancak, yaşları küçük olduğu için detaylı bilgi paylaşılmadı.

Donovan, toplulukta artan gençlik suçlarına dikkat çekerek, bu tür şiddet olaylarının son bulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, saldırının görüntülerinin paylaşılmasının mağdurlar üzerinde kalıcı ve derin etkiler bıraktığını belirtti.

Canada isn't what it used to be. A mob made up of around 30 "youths" lured a 13-year-old girl and beat her within an inch of her life in Kelowna, BC. The police have not identified a motive. pic.twitter.com/v9Mu2vurP7