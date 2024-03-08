1300 yıllık mezardan paha biçilmez bir hazine bulundu. 'Altın kaplı balina dişi' bile var

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 23:07

Mezar, El Kanyo arkeolojik parkı olarak bilinen ve daha önce başka mezarların yanı sıra dikilitaşlar ve dini önem taşıyan ahşap yapılarının da bulunduğu bir lahitte ulaşıldı.

Panama Kültür Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre bu alan, MS 700 ile 1000 yılları arasında Gran Coclé medeniyeti tarafından kullanılmış.

Arkeologlar, her biri öbür dünyada kendilerine eşlik etmek üzere kurban edilip gömülen kabile asillerine ve hizmetkarlarına ait 8 ila 32 ceset içeren bir dizi “çoklu mezar” keşfedildi.

İKİ BEDEN YÜZ YÜZE GÖMÜLMÜŞ

Kaç kişinin gömülü olduğu henüz belirlenemeyen yeni keşfedilen mezarda arkeologlar, mezarda bulunan Gran Coclé şefinin, antik Gran Coclé kültürüne uygun olarak "bir kadın bedeninin üzerine yüzüstü gömüldüğünü" tespit etti.

Araştırmacılar, çok sayıda seramik eserini yanı sıra muazzam maddi ve tarihi değere sahip olan altın eserler de keşfetti.

ESERLERİN ÇOĞU ALTIN

Buluntular arasında, beş adet altın plaka zırh, iki adet altın boncuklu kemer, iki adet insan biçimli (biri erkek, biri kadın) küpe, "çift başlı timsah" biçiminde diğer bir küpe ve bir dizi dairesel altın plak da yer alıyor.

Mezardaki en ilginç bulgular arasında altın kaplı ispermeçet balinası dişleriyle süslenmiş beş küpe, altın bilezikler ve köpek dişleriyle süslenmiş giysiler bulunuyor. Kabile şefiyle birlikte gömülen diğer eserler arasında kemikten yapılmış bir dizi flüt, iki çıngırak ve boncuklu bir kolye yer almakta.

Arkeologlar, mezarın eski sakinleri ve onların özenle işlenmiş eşyaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için mezarı kazmayı sürdürüyor.

GRAN COCLE KÜLTÜRÜ NEDİR?

Bugünkü Panama'da var olduğu düşünülen Gran Coclé kültürü, yaklaşık olarak M.Ö. 200'den M.S. 1550'ye kadar "altın işçiliğindeki ustalıklarıyla" nam salmıştır.

Gran Coclé, her ne kadar günümüzde tek bir medeniyetmiş gibi değerlendirse de, aslında arkeologların birden fazla "Orta Amerika medeniyetinin bulunduğu bir araştırma alanını tanımlamak için verdiği" bir çatı isim.

Gran Coclé medeniyetlerinin ustalıkla işlenmiş eşyalarının muhteşem örnekleri, Panama genelindeki çok sayıda antik mezarda bulunmuştur.