15 Temmuz’da darbe girişimine katılan eski astsubay yakalandı

Kaynak: İHA
15 Temmuz’da darbe girişimine katılan eski astsubay yakalandı
15 Temmuz darbe girişimi esnasında kışladan çıkarak darbe girişimine katıldığı tespit edilen ve TSK'dan ihraç edilen astsubay H.B.D, Mersin polisi tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliğince (Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme (FETÖ/PDY) suçundan aranması bulunan (H.B.D.) isimli şahsın yakalandığını duyurdu.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında kışladan çıkarak darbe girişimine katıldığı belirlenen ve TSK’dan ihraç edilen astsubay H.B.D. ile ilgili emniyetten yapılan açıklamada, “Çıkarıldığı mahkeme sonucu 12 yıl 6 ay ceza alan ilgili şahıs, Emniyet ve adliyedeki işlemleri sonrasında cezanın infazı için Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Mersin Polis Teşkilatı olarak halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarımız aralıksız devam edecek” denildi.

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