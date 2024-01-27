159 bin 515 siteye erişim engeli getirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de kumar oynatmanın ve oynamanın yanı sıra lisans almadan sanal ortamda şans oyunları düzenlemenin yasak olduğunu vurguladı.

Bu tür faaliyetlerin suç teşkil ettiğini belirtti ve yetkili kamu kurumları, kolluk kuvvetleri ve adli mercilerin konuyla ilgili tedbirler aldığını ifade etti.

Ancak, çeşitli kişi ve örgütlerin organize ederek işlettiği internet siteleri ve platformlardan yasa dışı şekilde şans oyunları, bahis ve sanal kumar yapıldığını dile getirdi. Bu sitelerin büyük çoğunluğunun yurt dışından yayın yaptığını ve Türkiye'deki yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri yurt dışına transfer ettiğini belirtti.

Bakan Şimşek, bu tür sitelerin çoğunun kayıt dışı faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Bu nedenle, elde edilen gelirlerin vergilendirilmediğini ve lisanslı firmalara karşı haksız rekabete neden olduğunu vurguladı. Ayrıca, organize suç örgütlerinin bu gelirleri suç faaliyetlerinde kullanabildiğine ve aklama yoluyla farklı alanlara aktarabildiğine dikkat çekti.

159 BİN 515 SİTE

Şimşek, vatandaşların bu sitelere üye olup oyun oynadıklarında, çoğu zaman hak ettikleri ikramiyeleri alamadıklarını ve sorunlarını çözecek bir muhatap bulamadıklarını belirtti. Bu durumun, vatandaşların bilinçsizce bu sitelere üye olmalarına ve mağdur olmalarına yol açtığını ifade etti.

Bakan Şimşek, “Yasa dışı yollarla şans oyunu, bahis ve sanal kumar oynattığı tespit edilen 168 bin 30 internet sitesi BTK'ye bildirildi ve bunlardan 159 bin 515'ine erişim engellendi. BTK'ye ihbar edilen site sayısı 2022'de 24 bin 815, erişimi engellenen site sayısı ise 24 bin 716 olmuştu.” diye konuştu.

Maliye Bakanlığı'na bağlı Milli Piyango İdaresi'nin yasa dışı şans oyunları, bahis ve sanal kumar oynatan internet sitelerini izlediğini ve yasal süreci yürüttüğünü aktaran Şimşek, bu sitelerin tespit edilmesi durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirildiğini ve erişimin engellendiğini söyledi.

Son olarak, yasa dışı şans oyunu ve sanal kumar sitelerinin 99 farklı ülkeden yayın yaptığını ve büyük çoğunluğunun ABD, Ermenistan ve Hollanda menşeli olduğunu belirtti. Bu sitelerin faaliyetlerinin önlenmesi ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla kararlı bir şekilde mücadele edileceğini vurguladı.