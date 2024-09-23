15'er yıl hapis cezası olan 3 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
15'er yıl hapis cezası olan 3 kişi yakalandı

Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezası bulunan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezası bulunan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ve ilçelerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde bir marketin önünde yakalanan U.M. (29), Ü.M. (34) ve B.M. (27) tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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