17 kilometrelik sulama kanalı temizleniyor

Kaynak: İHA
17 kilometrelik sulama kanalı temizleniyor
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait 17 kilometrelik sulama kanalında temizlik çalışmalarına başladı.

Özellikle Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde sürdürülen çalışmalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

MASKİ’nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen temizlik çalışması, sulama kanalının çevresinde yaşayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar sayesinde, yağışlı havalarda taşkın riskinin önlenmesi, sıcak havalarda ise koku ve sinek sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

Barbaros Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti. Mahalle sakini Ziya Öcal, "35 yıldır burada oturuyorum. Bu sulama kanalından çok çektik. Şu anki çalışmalardan çok memnunuz. Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Ayşe Kaçan ise, “Çalışmalardan memnunuz. Yeni Başkanımızdan çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, “Bu sulama kanalının temizlenmesi noktasında Başkanımız Ferdi Zeyrek ve ekibine teşekkür ederim. Gerçekten de daha güzel oluyor” dedi.

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