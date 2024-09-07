17 yaşındaki genci sırtından bıçaklayarak öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
17 yaşındaki genci sırtından bıçaklayarak öldürdü

Isparta'da sanayide çalışan 17 yaşındaki genç, eski bir çalışan tarafından sırtından bıçaklandı. Genç yaşamını yitirirken polis saldırganın peşine düştü.

Kısa sürede yakalanan saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sularında Sanayi Mahallesi 3264 sokaktaki bir araç egzoz bakımı yapılan dükkanda meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre 17 yaşındaki Hasan K. (17) çalıştığı sırada, aynı iş yerinde daha önce çalışan 21yaşındaki S.E.A. gelip, elindeki bıçağı gencin sırtına saplayarak olay yerinden uzaklaştı.

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İhbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hasan K'yı ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk etti. 17 yaşındaki genç, gösterilen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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