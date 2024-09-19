18 yıl önce kaybolan kadının oğlu gözaltında

Kaynak: İHA
18 yıl önce kaybolan kadının oğlu gözaltında

Kastamonu'da 18 yıl önce kaybolan kadının kızları bir TV programında kardeşlerinden şüphelendiklerini söyledi. Genç cinayet şüphesi ile gözaltına alındı. Şahsın evinde ve bahçesinde iş makineleri ile ceset araması yapılıyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Gümürtler köyünde yaşayan ve 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına aile üyelerinin açılması ile tekrar açıldı.
Programa katılan Musaoğlu'nun kızları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi.

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Azdavay Cumhuriyet Savcılığı tarafından, programdaki ifadelerin ihbar kabul edilmesinin ardından Aydın Musaoğlu Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bunun üzerine Hatice Musaoğlu'nun o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde, Hatice Musaoğlu'nun kemiklerinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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İş makinesi ile bahçeyi kazan ekipler, bir yandan da evin garajının tavanı ve tabanındaki betonları kırılarak arama yapıyor. Gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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