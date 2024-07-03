2 banka devine el konuldu. Müşteriler paralarını çekmek için yarışa girdi

Rusya'da bir mahkeme, Alman Linde firmasının gaz işleme tesisi inşaatı sözleşmesinin garantörleri arasında yer alan Almanya merkezli Deutsche Bank ve Commerzbank'a yönelik çarpıcı bir karar verdi.

Mahkeme, yaptırımlar nedeniyle sözleşmenin feshedilmesinin ardından bu bankaların varlıklarına ve hesaplarına el koyma kararı aldı.

BÜTÜN HİSSELERİN KULLANILMASI YASAKLANDI

Rus gaz devi Gazprom'un yüzde 50 hissedarı olduğu RusChemAlliance, Deutsche Bank'a karşı açtığı davada St. Petersburg tahkim mahkemesinden önemli bir karar aldı. Mahkeme, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşu Deutsche Bank Technology Center LLC'nin kayıtlı sermayesindeki yüzde 100 hissesinin kullanılmasını yasakladı.

Ayrıca mahkeme, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşu ve Deutsche Bank Teknoloji Merkezi'nin menkul kıymetlerine, gayrimenkullerine ve banka hesaplarına kadar olan varlıklarına 238,6 milyon avroya kadar el koyma kararı verdi. Deutsche Bank ise bu dava için şimdiden yaklaşık 260 milyon avro ayırdığını belirtti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Deutsche Bank tarafından yapılan açıklamada, "Rus mahkemeleri tarafından bu iddianın nasıl uygulandığını görmemiz ve Rusya'daki operasyonel etkilerini değerlendirmemiz gerekecek" ifadelerine yer verildi. St. Petersburg tahkim mahkemesi, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşu Deutsche Bank Technology Center LLC'nin varlıklarına ve banka hesaplarına el koyma kararı aldı. Ayrıca mahkeme, Commerzbank'ın 93,7 milyon avro değerindeki varlıklarına, menkul kıymetlerine ve Moskova'daki binasına da el koydu.

APAR TOPAR PARALARINI ÇEKMEYE BAŞLADILR

Geçtiğimiz hafta, benzer bir dava çerçevesinde Rus mahkemesi, İtalyan UniCredit'in Rusya'daki varlıklarına, hesaplarına, mülklerine ve iki yan kuruluşundaki hisselerine de el koyma kararı almıştı. Bu kararların ardından endişe duyan müşteriler, hızla paralarını çekmeye başladılar.