2 banka devine el konuldu. Müşteriler paralarını çekmek için yarışa girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2 banka devine el konuldu. Müşteriler paralarını çekmek için yarışa girdi

Dünyaca ünlü iki bankanın hisselerine, varlıklarına ve tüm hesaplarına mahkeme kararıyla el konuldu.

Rusya'da bir mahkeme, Alman Linde firmasının gaz işleme tesisi inşaatı sözleşmesinin garantörleri arasında yer alan Almanya merkezli Deutsche Bank ve Commerzbank'a yönelik çarpıcı bir karar verdi.

Mahkeme, yaptırımlar nedeniyle sözleşmenin feshedilmesinin ardından bu bankaların varlıklarına ve hesaplarına el koyma kararı aldı.

1200x800.jpg

BÜTÜN HİSSELERİN KULLANILMASI YASAKLANDI

Rus gaz devi Gazprom'un yüzde 50 hissedarı olduğu RusChemAlliance, Deutsche Bank'a karşı açtığı davada St. Petersburg tahkim mahkemesinden önemli bir karar aldı. Mahkeme, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşu Deutsche Bank Technology Center LLC'nin kayıtlı sermayesindeki yüzde 100 hissesinin kullanılmasını yasakladı.

Ayrıca mahkeme, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşu ve Deutsche Bank Teknoloji Merkezi'nin menkul kıymetlerine, gayrimenkullerine ve banka hesaplarına kadar olan varlıklarına 238,6 milyon avroya kadar el koyma kararı verdi. Deutsche Bank ise bu dava için şimdiden yaklaşık 260 milyon avro ayırdığını belirtti.

77963b7a931377ad-1180x675-jpg.webp

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Deutsche Bank tarafından yapılan açıklamada, "Rus mahkemeleri tarafından bu iddianın nasıl uygulandığını görmemiz ve Rusya'daki operasyonel etkilerini değerlendirmemiz gerekecek" ifadelerine yer verildi. St. Petersburg tahkim mahkemesi, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşu Deutsche Bank Technology Center LLC'nin varlıklarına ve banka hesaplarına el koyma kararı aldı. Ayrıca mahkeme, Commerzbank'ın 93,7 milyon avro değerindeki varlıklarına, menkul kıymetlerine ve Moskova'daki binasına da el koydu.

atm5.jpg

APAR TOPAR PARALARINI ÇEKMEYE BAŞLADILR

Geçtiğimiz hafta, benzer bir dava çerçevesinde Rus mahkemesi, İtalyan UniCredit'in Rusya'daki varlıklarına, hesaplarına, mülklerine ve iki yan kuruluşundaki hisselerine de el koyma kararı almıştı. Bu kararların ardından endişe duyan müşteriler, hızla paralarını çekmeye başladılar.

İlgili Haberler
Avrupa borsaları seçim öncesi günü yüksek kapattı
Avrupa borsaları seçim öncesi günü yüksek kapattı
Kabarık elektrik faturaları tarih olacak! Ustası merak edilen tüyoyu verdi
65 yaş ve evde bakım maaşları belli oldu
ÖTV zammı sürücüleri çileden çıkarttı. 'Enflasyon düşüyorsa peki bu ne'
Altında rüzgar tersine dönecek. Rekora hazır olun
Milyonlarca emekli sıfır zam aldı. Hangi emeklinin maaşı ne kadar oldu, Özgür Erdursun tek tek hesapladı
Hatice Kolçak: Satmayan büyük kazanacak
TL'ye en düşük ve en yüksek faizi veren bankalar belli oldu
Son Haberler
Samsun'da otomobil TIR dorsesine çaptı. 5 yaralı Yerel Haberler
Samsun'da otomobil TIR dorsesine çaptı. 5 yaralı
Avrupa borsaları seçim öncesi günü yüksek kapattı Ekonomi
Avrupa borsaları seçim öncesi günü yüksek kapattı
61 yaşındaki Jose Mourinho 'Senin için hazırım' diyerek paylaştı Spor
61 yaşındaki Jose Mourinho 'Senin için hazırım' diyerek paylaştı
Ayşe ateş isyan etti. “Neredeyse Ayşe Ateş öldürdü diyecekler” "Savcılar torbacıların beyanlarını "ayet" kabul ediyor" Gündem
Ayşe ateş isyan etti. “Neredeyse Ayşe Ateş öldürdü diyecekler” "Savcılar torbacıların beyanlarını "ayet" kabul ediyor"
Kerem Aktürkoğlu reddetti Spor
Kerem Aktürkoğlu reddetti
Tahliye bekleyen Dilan Polat'a şok. İstenen ceza belli oldu Gündem
Tahliye bekleyen Dilan Polat'a şok. İstenen ceza belli oldu
Batman’da deprem dolandırıcılarına operasyon: 23 gözaltı Gündem
Batman’da deprem dolandırıcılarına operasyon: 23 gözaltı