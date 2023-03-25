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2 gün yanan kimya fabrikası patlaya patlaya yine yandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Aynı fabrikada 2 gün önce de patlama ve yangın yaşandığı öğrenildi. 

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:12
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2 gün yanan kimya fabrikası patlaya patlaya yine yandı

2 gün yanan kimya fabrikası patlaya patlaya yine yandı
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 11.15’te Muratlı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. 

Fabrikanın arıtma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi, patlama sonrasında fabrikada yangın çıktı. İki gün önce de aynı fabrikada patlama ve yangın yaşandığı öğrenildi. İşçiler fabrika sınırından çıkarak yangını korku dolu gözlerle izledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Tredaş ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yangına köpükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Şans eseri kimsenin yaralanmaması ise sevindirdi.

Patlama esnasında olay yerinden geçen bir vatandaş, “İlk önce bir patlama sesi geldi, ardından yoğun bir duman oldu. Dumanın altında da çok büyük bir alev vardı” diye konuştu.

İş kazalarının sıkça yaşandığı fabrikada iş güvenliği zafiyeti olup olmadığı araştırılıyor.

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