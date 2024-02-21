2 katlı iş yeri alev alev yandı

Kaynak: İHA
2 katlı iş yeri alev alev yandı
İstanbul Gaziosmanpaşa’da iki katlı binada yangın çıktı. Yangında ölü ve yaralının olmadığı belirtildi.

Yangın, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Rami Kışla Caddesi’nde bulunan 2 katlı iş yerinin çatısında oldu.

İçerisinde çeşitli iş yerlerinin olduğu iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeye şerit çekerek trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak bir süre sonra söndürüldü.

Olayda ölü ve yaralı olmazken binada bulunan iş yerlerinde hasar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı.

Son Haberler
İsrail ordusu, 'güvenli' olduğunu iddia ettiği Mevasi'ye girdi Dünya
İsrail ordusu, 'güvenli' olduğunu iddia ettiği Mevasi'ye girdi
İlber Ortaylı ‘hanedan’ düğününde yaptığı konuşmayı anlattı: Sabiha Sultan’ın o sözünü söyledim Gündem
İlber Ortaylı ‘hanedan’ düğününde yaptığı konuşmayı anlattı: Sabiha Sultan’ın o sözünü söyledim
Malatya’da otomobil ile trambüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Yaşam
Malatya’da otomobil ile trambüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İBB hesaplarından İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlar: Satıldılar mı, hacklendiler mi? Gündem
İBB hesaplarından İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlar: Satıldılar mı, hacklendiler mi?
40 yaş üstü erkekler nelere dikkat etmeli Sağlık
40 yaş üstü erkekler nelere dikkat etmeli
Vakıfbank maçında tribünde sürpriz futbolcu. Nefesini tutarak izledi Spor
Vakıfbank maçında tribünde sürpriz futbolcu. Nefesini tutarak izledi