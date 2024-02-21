2 katlı iş yeri alev alev yandı

Yangın, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Rami Kışla Caddesi’nde bulunan 2 katlı iş yerinin çatısında oldu.

İçerisinde çeşitli iş yerlerinin olduğu iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeye şerit çekerek trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak bir süre sonra söndürüldü.

Olayda ölü ve yaralı olmazken binada bulunan iş yerlerinde hasar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı.