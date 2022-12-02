2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı

Bursa'da uçağın düşmeden önce kokpitten çekilen son görüntüler ortaya çıktı
İHA'nın aktardığına göre; hava taşıtı, saat 15.01 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşmüş, olayda işadamı pilot Hakan Köksal (54) ve yanındaki güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti.
Uçak düşmeden önce Burcu Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüsü ortaya çıktı.
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