2 milyar dolarlık ihale iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2 milyar dolarlık ihale iptal edildi

Özbekistan Rekabet Kurulu, Termiz Devlet Pedagoji Enstitüsü'nün 2 milyar dolarlık ihalesinin, ihalelere ilişkin değerlendirme kriterlerinin nispi değerinin geliştirilmemesi nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Enstitü aleyhine dava açıldı.

Rekabet Kurulu, Termiz Devlet Pedagoji Enstitüsü'nün 2 milyar dolarlık ihalesinin sonuçlarının iptal edildiğini bildirdi.

Termiz Devlet Pedagoji Enstitüsü'nün 11 Temmuz 2024'te gerçekleştirdiği 2 milyar metelik ihale satışına ilişkin Rekabet Komitesi Surhandarya Bölge Müdürlüğü'ne itiraz geldiği kaydedildi.

İtiraz üzerine heyet tarafından yapılan çalışmada Termiz Devlet Pedagoji Enstitüsü, enstitünün yeni inşa edilen eğitim binasına mobilya alımı için 2.2.382.125 lira başlangıç ​​bedeliyle rekabetçi açık artırma gerçekleştirdi.

İptal edilen ihale sonrası, yeni ihale için davanın sonuçlanması beklenecek.

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