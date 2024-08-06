2 milyar dolarlık ihale iptal edildi

Rekabet Kurulu, Termiz Devlet Pedagoji Enstitüsü'nün 2 milyar dolarlık ihalesinin sonuçlarının iptal edildiğini bildirdi.

Termiz Devlet Pedagoji Enstitüsü'nün 11 Temmuz 2024'te gerçekleştirdiği 2 milyar metelik ihale satışına ilişkin Rekabet Komitesi Surhandarya Bölge Müdürlüğü'ne itiraz geldiği kaydedildi.

İtiraz üzerine heyet tarafından yapılan çalışmada Termiz Devlet Pedagoji Enstitüsü, enstitünün yeni inşa edilen eğitim binasına mobilya alımı için 2.2.382.125 lira başlangıç ​​bedeliyle rekabetçi açık artırma gerçekleştirdi.

İptal edilen ihale sonrası, yeni ihale için davanın sonuçlanması beklenecek.