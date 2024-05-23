2 milyon 400 bin dolar'lık final

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla taraftarını üzen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarına moral vermek istiyor.

Diğer şekilde Trabzonspor ise kupayı 10. kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Mücadele, bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

Final, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu arada Türkiye şampiyonunun kazanacağı para ödülü de belli oldu.

2 MİLYON 400 BİN DOLAR'LIK FİNAL

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takım 1 milyon 500 bin dolar (yaklaşık 48. milyon TL) parayı kasasına koyacak.

Türkiye Kupası finalisti ise 900 bin dolar (yaklaşık 29 milyon TL) kazanacak.

ŞAMPİYON TAKIM AVRUPA'DA ELEME OYNAYACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan takım UEFA Avrupa Ligi bileti alacak.

Söz konusu takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off etabından katılacak ve bu aşamayı geçmesi durumunda gruplara kalacak.

KUPAYI TRABZONSPOR ALIRSA NE OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanması durumunda Süper Lig'i 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne, Süper Lig'i 5. bitiren takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

KUPAYI BEŞİKTAŞ ALIRSA NE OLACAK?

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanır ve ligi 4. sırada bitirirse Süper Lig'i 5. bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Siyah-beyazlılar Türkiye Kupası'nı kazanır ve ligi 5. veya 6. sırada bitirirse Süper Lig'i 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi biletini alacak.