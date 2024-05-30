2 Şahıs ayakkabı çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İHA
2 Şahıs ayakkabı çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

Ankara Polatlı'da bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin binadan bir çift marka ayakkabı çaldıkları belirlendi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Büyükkara Apartmanı'nda gerçekleşti. İki hırsızın, apartmana girip beşinci katta bir dairenin kapısının önünde duran ayakkabıları çalarak olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Mağdur M.Ç.'nin annesi G.Ç., yaşananları İHA muhabirine aktarırken, "Oğlumun yeni aldığı ayakkabıları, evin kapısının önünden çalındı. Olayın üzerinden henüz iki saat geçmişti ki, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğimizde hırsızların ayakkabıları alıp kaçtıklarını gördük," dedi. Polis ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatarak şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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