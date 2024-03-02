2 yıl önce ekilmişti ilk hasadı başladı. Dünyanın her yerinden istiyorlar

Kaynak: İHA
2 yıl önce ekilmişti ilk hasadı başladı. Dünyanın her yerinden istiyorlar
Efeler Belediyesi, kendi topraklarında yetiştirdiği enginar, kuşkonmaz ve şevketi bostan ürünlerinin hasadını tamamladı. 2022 yılının Mayıs ayında ekilen kuşkonmazların ilk ürünü alındı.

Efeler Belediyesi, Tepecik Mahallesi’nde 58 dönüm arazi üzerinde enginar, kuşkonmaz ve şevketi bostan yetiştirdi. Hasat edilen ürünler, belediyenin Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’na gönderilecek.

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ONLİNE OLARAK SATILACAK

Burada son teknoloji ekipmanlarıyla hijyenik bir şekilde işlenerek tüketiciye sunulacak. Ürünler, Efe Bakkallar aracılığıyla ilçe halkına ulaştırılacak. Ayrıca efelerpazari.com sitesinden de dünyanın her köşesine online olarak satılacak.

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“DÜNYANIN HER YERİNDEKİ İNSANLARA ULAŞTIRACAĞIZ”

Başkan Atay, hasat töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün yaptığımız şey, sadece bir hasat değil, aynı zamanda Efelerimizin verimli topraklarına ve kadın işçilerimize duyduğumuz saygıyı da gösteriyor. Ürünlerimizle gurur duyuyoruz ve efelerpazari.com sayesinde dünyanın her yerindeki insanlara ulaştıracağız.

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Yerel tatlarımızı dünyaya tanıtarak belediyemizin ekonomik gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bu süreçte kadın işçilerimize teşekkür ediyor, daha fazla başarı elde etmeyi umuyoruz. Efeler, sadece kendi topraklarında değil, dünya pazarında da bir marka olacak.”

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