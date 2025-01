2011 yılında başlayan Uşak çevreyolunun kalan 7 kilometesi ne zaman bitecek?

Uşak /Hüseyin Demir

Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba "Uşak çevre yolu hayırlı olsun tabelası asılması gereken yere '1915Çanakkale Köprüsü hayırlı olsun' diye Ulaştırma Bakanının tabelasını aşmışlar çünkü kasa boş yolu yapamıyorlar" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba konuşmasında "Milletvekili olduğumdan bu yana işim gücüm, Uşak. Uşak’ın sorunlarını anlatmak, Uşak’ın dertleri ile dertlenmek ve sorunlarına çözüm bulmak. Şimdi Uşak çevre yolu 2011-2027 yılları arasında tamamlanacak diye çıktığımda projede hep biz çok sevindik. Neden; şehrimizin çevre yolu olacak, şehir içi trafiği azalacak ve genel anlamda şehrimize bir katma değer sağlayacak diye düşündük. Biz de soru önergesi verdik. 2011’de başlayan bu çevre yolu 2025’e girdik, neden bitmedi diye Ulaştırma Bakanlığına. Bir yedinci ayda sormuşum, 2, Kasımın 25’inde tekrar ulaştırma bakanına sormuşum.

Cevaplarını almışız, bakın çevre yolunun tamamı 29.8 km şu ana kadar bitirdiklerinden toplamını hesapladıklarında 7 km kaldığını söylüyorlar. Bakın 16 yıl geçmiş, yılda 1.8 km yapsalardı bugüne kadar bu çevre yolu bu sıkıntıyı yaşamazdı.

Uşak AKP Milletvekilleri çıkıyor diyor ki 2026’nın sonunda çevre yolunu tamamlayacağız. Sizin bugüne kadar yaptığınız yola göre, sizin bakanınızın vermiş olduğu cevaplara baktığımızda bu yol 2029’da bile bitmeyecek arkadaşlar yapmayın.

Bir çok ilden daha büyük olan ve yatırımı en az alan illerden birini ben her yerde söylüyorum. Uşak üvey evlat değildir. Bu şehrin en büyük sıkıntısı vizyonsuz siyasetçilerdir.

Bir çukurun başına gidip siyaset yapacağınıza şehre 16 yılda bir çevre yolunu bitirememenin derdini ve sıkıntısını anlatın insanlara. Gelip siyaset yapacaksanız, devletin yaptığı 3-5 binadan ibaret olmadığını bilin.

Söz verdiğiniz hala tabelası aşağıda duran ve bitmeyen çevre yolunu ne zaman tamamlayacaksınız ? Sorduğumuzda Ulaştırma Bakanlığı 2026 sonu diyor. Ben buradan not tarihe not düşüyorum. 2026 sonunda ölmez sağ kalırsak tekrar soracağım bir an önce bu çevre yolumuzu açın.

Bakın biz şu an Muharremşah köyümüz kavşağında duruyoruz ve kapalı bir çalışmada yok ve bitireceklermiş 2026’da. Kasa boş boş. Kasa boş. Ne havalimanımızı açıyorsunuz, ne çevre yolumuzu bitiriyorsunuz! Ne yüksek hızlı trenimizi bitiriyorsunuz. Bunların hepsini Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz yapacağız.

Yani geliyor, yol yol geliyor. Buradan tekrar trafik içine Sivaslı’dan gelen yolla bağlantı kurup buradan Ankara yoluna tekrar bağlantı yapıyorlar. Yani yaptık diye de her yerde övünüp duruyorlar. Bu 7 kilometreyi bir an önce tamamlamamız lazım. Bu şehir bunu hak ediyor. Uşaklılar bunu hak ediyor. Uşak üvey evlat değil.

Hep Meclis’te söylediğim sloganı burada tekrarlıyorum, Uşak hakkını alacak almalıdır. Evet, çevre yolumuzu bitirmeyenler bakın 1915 Çanakkale Köprüsü hayırlı olsun diye Ulaştırma Bakanının tabelasını asmışlar. Tabii ki hayırlı olsun. Bu ülkeye yapılan her yatırımı takdirle karşılıyoruz ama kusura bakmayın. Önce kendi şehrimizi düşünmemiz gerekir. Çanakkale'ye hayırlı olsun tabelasının yerinde inşallah Uşak çevre yolu hayırlı olsun cümlesini asacağımız gün yakın olur diyorum. Takdiri size bırakıyorum. " dedi.