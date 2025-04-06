14 yaşındaki Gülden, okul bahçesinde ölü bulundu! Katil zanlısı bakın kim çıktı?

Edirne’de, Gülden Coni’nin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, bıçaklanmış halde ölü bulunmasının ardından polis, kapsamlı çalışma başlattı. 14 yaşındaki cinayet şüphelisi E.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Horozlubayır Sokak üzerinde bulunan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşti.

Okul bahçesinde bir kızın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, isminin Gülden Coni olduğu öğrenilen kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Gülden Coni’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.