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Milli Savunma Bakanı Akar. 2015'den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Akar toplantıda etkisiz hale getirilen terörist sayısını da açıkladı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 22:55
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2015'den bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısını Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar. 2015'den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirildi
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(DHA) Törende açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Şu anda Mehmetçik terörle mücadele konusunda gerçekten büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, bütün korunaklarını, barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. 

Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyorlar. Mehmetçik'in nefesi enselerinde. İnşallah bu mücadelenin sonunda 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu beladan ülkemiz ve milletimizi kurtaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 

Irak'ın kuzeyindeki terör kampları, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru hepinizin bildiği gibi teröristlerin başlarına yıkılmıştır. Teröristler kazdıkları çukurlara gömülmüştür. Gömülmeye devam edecektir. Terörle mücadelede kararlıyız, azimliyiz" diye konuştu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI

Sözlerini sürdüren Akar, şöyle devam etti:

"Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi. Getirmeye de devam ediyor.

Sadece terörle mücadele değil arkadaşlar, bütün denizlerimizde, bütün semalarımızda, ülkemiz ve milletimizin hak ve menfaatini korumak için şu anda dahi Mehmetçik gözünü kırpmadan, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürüyor.

Biz sadece terörle mücadele değil aynı zamanda dostlarımızın ve kardeşlerimizin Azerbaycan başta olmak üzere Libya dahil Somali'de, Katar'da, Kosova'da, Bosna'da dost ve kardeşlerimizin haklı davasında onlarla beraber olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz."

'TERÖRİSTLERLE ANLAŞMALARINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

40 yıldan bu yana terörle mücadelenin sürdüğünü kaydeden Bakan Akar, "Bu mücadele sırasında şehitlerimiz var. Şehitlerimizin bir damla kanını geride bırakmamak için, ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mücadelesini yaptı. Bu mücadeleyi boşa çıkartmayacağız.

Hiçbir şekilde teröristlerle anlaşmalarına göz yummayacağız. Milletimiz buna müsaade etmeyecek. Teröristler, birtakım siyasi partilerle iş birliği yapıyorlar.

Bu siyasi partiler de bir şekilde ittifaklarla buluşuyorlar. Buna, bu asil millet asla müsaade etmeyecek. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. 

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