2024 baharının öne çıkan renkleri

Pembe: Duygularınızı harekete geçiren ve tatlı bir his uyandıran bu renk iyileştirici bir atmosfer sunar.

Yumuşak geçişleriyle şefkat uyandıran pembe, farklı renklerle harika bir uyum yakalaması ile de öne çıkıyor.

Sarı: Bahar mevsimi gelince yaşadığınız yere neşe katmak isterseniz renk tercihiniz sarı olmalıdır. Sarının tonlarının verdiği canlandırıcı his, dopamin dozunuzu yukarıya çıkaracaktır.

Toprak tonları: Birçok tarzla uyum yakalayan toprak tonları pencereden içeriye giren güneşi en iyi yansıtan renktir. Bu renk tonu ayrıca vücutta konforlu bir his uyandırır.

Yeşil: Bahar denince akla gelen renklerden biri de yeşildir. Yeşilin nane tonları gibi renkler kullanıldığı mekanda sakinleştirici ve huzur verici bir etki yaratır. Yeşil renk ayrıca zihnimizi tazeler ve dinlendirir.