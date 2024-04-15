2024 baharının öne çıkan renkleri

Kaynak: Haber Merkezi
2024 baharının öne çıkan renkleri
Bahar denince akla doğanın güzellikleri, yenilenme ve tazelenme hisleri gelir. Bu bahar mevsiminin öne çıkan dekorasyon renklerinde de bu hisler var.

Pembe: Duygularınızı harekete geçiren ve tatlı bir his uyandıran bu renk iyileştirici bir atmosfer sunar.

Yumuşak geçişleriyle şefkat uyandıran pembe, farklı renklerle harika bir uyum yakalaması ile de öne çıkıyor.

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Sarı: Bahar mevsimi gelince yaşadığınız yere neşe katmak isterseniz renk tercihiniz sarı olmalıdır. Sarının tonlarının verdiği canlandırıcı his, dopamin dozunuzu yukarıya çıkaracaktır.

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Toprak tonları: Birçok tarzla uyum yakalayan toprak tonları pencereden içeriye giren güneşi en iyi yansıtan renktir. Bu renk tonu ayrıca vücutta konforlu bir his uyandırır.

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Yeşil: Bahar denince akla gelen renklerden biri de yeşildir. Yeşilin nane tonları gibi renkler kullanıldığı mekanda sakinleştirici ve huzur verici bir etki yaratır. Yeşil renk ayrıca zihnimizi tazeler ve dinlendirir.

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