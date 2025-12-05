Adalet Bakanlığı, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarından sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talebiyle İstanbul’daki adliyelerde yaşanan olayların incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından dört başmüfettiş görevlendirildi.

DENETİMLER SIKLAŞIYOR

Adalet Bakanlığının arada sırada gerçekleştirdiği denetimler son yaşanan olaylar sonrası artık daha sık yapılacak.

Bakan Tunç, konuyla ilgili kesin talimat verdi. Bu nedenle sadece Büyükçekmece ve Adalar değil, 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı bir denetimden geçirilecek.

Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda ilginç bir soygun meydana geldi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T. kendisine emanet edilen kasayı soyup İngiltere'ye kaçtı.

KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDİLDİ

Yapılan ilk değerlendirmede yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık, durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Maddi kaybın 147 milyon lira olduğu öğrenilirken, yapılan araştırmada, Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D., tutuklanırken, Erdal T. ve eşi Esma T. hakkında kırmızı bülten talep edildi.

BİR OLAY DA ADALAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDA

Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosunda yaşanan 147 milyon liralık soygunun ardından bir skandal olay da İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yaşandı.

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan rutin denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi.

Eksikliği tespit edilen silahların, İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemede mi olduğuna ilişkin yazı gönderildi. Kayıp silahlardan 3'ünün yeniden incelemeye alındığı ortaya çıktı.

Bu silahlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te Emanet İşlemleri Bürosunda Zabıt katibi olarak görev yapan "U.E." isimli kişinin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma sırasında şüpheli başka bir şahsın ikametinde bulunduğu öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Büyükçekmece ve Adalar’daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişi tutuklandı. Yurtdışına kaçtığı belirlenen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor.