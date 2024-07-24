2024 emniyet müdürü ve emniyet amiri atamaları gerçekleştirildi

Kaynak: İHA
2024 emniyet müdürü ve emniyet amiri atamaları gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 yılı Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamalarının tamamlandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerin 2024 yılı genel atamaları gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve amirlerinin 2024 yılı genel atamalarının yapıldığını belirterek, "Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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