2025 yılı vergi, ceza ve harç zam oranı belli oldu ‘Uzman isimden beklenmedik tahmin’

OKLAR YÜZDE 44’TE

Dünya gazetesi yazarı Naki Bayır, ‘2025’te vergi ceza ve harçlara yüzde 44 zam’ başlıklı köşe yazısında 2025 başında çeşitli vergi, ce­za, harç ve ücretlere uygulana­cak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım’da Ekim 2024 enflasyon verileri açıklandığında belli olacağını söyledi. Bayır, “Yİ-ÜFE’nin eylül sonu itibarıyla düzeyi, yılbaşından ge­çerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 44 dolayında olacağını gösteriyor. Buna gö­re gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2024’teki ka­dar olmasa da hedef enflasyo­nun çok üzerinde artacak” ifadelerini kullandı.

‘YENİDEN DEĞERLEME ORANI’

Maktu vergiler ile ceza, harç ve ücretler, Ver­gi Usul Kanununun müker­rer 298’inci maddesine göre her yılın başında, “yeniden değerleme oranı” kadar artırıldığı biliniyor. Her sene ekim ayı sonu itibarıyla Yurtiçi Üretici Fi­yat Endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre gerçekleşen artış, izleyen yılın başında geçerli ola­cak yeniden de­ğerleme oranı­nı gösteriyor.

NELERE ZAM GELECEK?

Yılbaşında artırılacak vergi, ceza, harç, ücret ve tarifelerde; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Damga Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları, Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb. Trafik cezaları, Ehliyet ve pasaport harçları, Vergi Usul Kanunundaki cezalar, Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları, Araç muayene ücretleri ve Yurt dışı çıkış harcı bulunuyor.