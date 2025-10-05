2025'in bomba aşk iddiası: Hadise ve Kerem Bursin

Milano Moda Haftası, sadece defilelerin değil, ünlüler dünyasının da en parlak sahnesi haline geldi. İtalya'nın moda başkenti, bu kez Türk yıldızlarının da spot ışıklarını üzerine çekti. Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ve enerjisiyle sahneleri fetheden şarkıcı Hadise, Dolce&Gabbana defilesinde yan yana poz vererek sosyal medyada fırtına estirdi. Ancak asıl bomba, Bürsin'in Hadise'ye Paris Moda Haftası'nda 25 bin dolarlık bir çanta hediye ettiği iddiasıyla patladı. Ayrılık acısını yeni yeni atlatan Bürsin'in bu jesti, "Arkadaşlıktan öte bir şeyler mi var?" sorusunu magazin gündemine taşıdı. İkilinin Milano'daki uyumu, hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de kombin eleştirileriyle ikiye böldü. Peki, bu buluşma tesadüf mü yoksa yeni bir aşkın habercisi mi? Detaylar, moda rüzgarlarının savurduğu sırları açığa vuruyor.

KALPLERİN MODA PODYUMU: MİLANO'DA TARİHİ BULUŞMA

Milano Moda Haftası, 23 Eylül'de start aldığı andan itibaren dünya jet setini büyüledi. Etkinlik, 29 Eylül'e kadar uzanan defile ve partilerle moda tutkunlarını peşinden sürükledi. Bu görkemli şölene, Türk ünlüler de damgasını vurdu. Çarpıntı dizisindeki Aras karakteriyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen 38 yaşındaki Kerem Bürsin, set arasını fırsat bilip İtalya'ya uçtu. Yanında ise, kariyeri ve cesur tarzıyla her daim gündemden düşmeyen Hadise vardı. İkili, Dolce&Gabbana'nın özel davetlisi olarak front row koltuklarında yerlerini aldı. Defile öncesi objektiflere yansıyan karelerde, Bürsin'in karizmatik gülümsemesi ve Hadise'nin siyah dantelli kombini dikkatleri çeldi.

AYRILIĞIN GÖLGESİNDE YENİ BAŞLANGIÇLAR

Kerem Bürsin'in özel hayatı, son aylarda fırtınalı bir seyir izledi. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında başlayan ve gözlerden uzak yaşanan aşkı, Melisa Sabancı Tapan ile sona erdi. Sabancı ailesinin genç ve iş dünyasında aktif üyesi olan Melisa Tapan Sabancı ile Bürsin, yoğun iş temposu nedeniyle yollarını ayırdı. Yaklaşık bir yıl süren ilişki, bir dargın bir barışık geçse de, nihayetinde "yoğunluk" gerekçesiyle bitti. Tapan, bir etkinlikte gazetecilere verdiği demeçte ayrılığı doğruladı. Bu haber, magazin basınının dilinden düşmedi. Bürsin ise, ayrılığın ardından sosyal medyada daha aktif hale geldi. Yeni projeleriyle kariyerine odaklanan oyuncu, Çarpıntı setindeki performansıyla da övgü topladı.

AYRILIK HABERLERİ TAZEYKEN, BÜRSİN'İN HADİSE İLE MİLANO'DA BOY GÖSTERMESİ TESADÜF MÜYDÜ?

İkili, daha önce de benzer etkinliklerde bir araya gelmişti. Geçen yıl Venedik Film Festivali'nde bir markanın davetlisi olarak kırmızı halıyı birlikte arşınlamışlardı. O dönemden beri yakın arkadaş olduklarını dile getiren Bürsin, "Hadise ile sohbet etmek her zaman keyifli" demişti. Magazin kulisleri, bu dostluğun sınırlarını zorluyor. Aralarında zaman zaman aşk iddiaları çıksa da, her seferinde "sadece arkadaşız" açıklamasıyla yatıştırılıyor. Milano buluşması, bu iddiaları yeniden alevlendirdi. Hayranlar, "Belki de yeni bir hikaye yazılıyor" diye spekülasyon yapıyor.

PARİS'TE LÜKS JEST: ÇANTANIN ARDINDAKİ SIR

Milano'nun ışıltısı henüz solmadan, Paris Moda Haftası'nda yeni bir gelişme patlak verdi. Bürsin, ünlü bir markanın standında 25 bin dolar değerinde bir çanta satın aldı ve bunu Hadise'ye hediye ettiği iddia edildi. Bu jest, sosyal medyada viral oldu. Videoları dolaşan alışveriş anı, "Keseyi açtı" yorumlarını beraberinde getirdi. Paris Moda Haftası, Bürsin'in Hadise'ye olan yakınlığını simgeleyen bir jest sahnesi gibiydi. İkili, Milano'dan hemen sonra Fransa'ya mı geçti? Yoksa bu hediye, Milano'daki anılara bir selam mı? Detaylar belirsiz olsa da, çantanın değeri kadar anlamı da tartışılıyor.

Hadise, hediyeyi kabul edip etmediğini açıklamadı. Ancak kariyerinde moda ve müzikle iç içe olan şarkıcı, bu tür jestlere alışkın. Son albümüyle müzik listelerini sallayan Hadise, aynı zamanda stil ikonluğuyla da biliniyor. Bürsin ise, oyunculuğun yanı sıra yapımcılık hayalleri kuruyor. Emerson College'da eğitim aldığı ABD günlerinden beri moda ve sanatla içli dışlı olan oyuncu, "Hayat podyum gibi, her adım bir defile" diyor. Bu hediye, ikilinin dostluğunu taçlandıran bir detay mı, yoksa romantik bir yolcuğun başlangıcı mı olduğuna dair en iyi cevabı zaman verecek.