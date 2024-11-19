2026 Dünya Kupası Asya eleme grubunda Kırgızistan, İran'a 3-2 mağlup oldu

Kırgızistan milli futbol takımı, 2026 Dünya Kupası Asya eleme grubundaki altıncı tur maçında İran’a 3-2 yenildi. Karşılaşma, 19 Kasım 2024 tarihinde Bişkek’teki Düstür Aral Stadyumu’nda oynandı. Maçın ilk yarısında İran, hızlı bir şekilde öne geçerek 2-0’lık avantajla soyunma odasına gitti.

İran’ın gollerini 13. dakikada Mehdi Taremi ve 33. dakikada Saleh Hardani kaydetti. İkinci yarıya daha istekli başlayan Kırgızistan, 51. dakikada Joël Kojo’nun attığı golle farkı 1’e indirdi. Ardından, 64. dakikada Kojo, Odiljon Abdurahmanov’un kazanıdığı penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2’ye getirdi.

Ancak 76. dakikada İran, Serdar Azmoun’un golüyle bir kez daha öne geçerek maçı 3-2 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Kırgızistan, 2026 Dünya Kupası eleme grubunda önemli bir fırsatı kaçırmış oldu.

Kırgızistan’ın, bir sonraki maçları 2025 Mart ayında oynanacak. İlk olarak Özbekistan’a konuk olacak olan takım, ardından evinde Katar’ı ağırlayacak. Bu iki maç, Kırgızistan için eleme yolunda büyük önem taşıyor.

Grupta oynanan 6. maç sonrasında Kırgızistan, İran’a 3-2 mağlup olurken, bu sonuçla Kırgızistan'ın Dünya Kupası hayalleri bir adım daha uzaklaştı.