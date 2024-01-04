22 milyon yıllık orman bulundu

Panama Kanalı’nın ortasında yer alan ve Kuzey Amerika ile Güney Amerika kıtalarını birbirine bağlayan bir ada olan Barro Colorado Adası’nda çok önemli bir keşif gerçekleştirildi.

22 MİLYON YILLIK KEŞİF

Adada 22 milyon yıl önce yaşanan büyük bir volkanik patlama sonucunda sıcak ve yoğun bir malzeme karışımı olan lahar, adanın etrafındaki mangrov ormanını yok etti. Lahar, ağaçların gövdelerini, dallarını ve yapraklarını kapladı ve zamanla taşlaştırdı. Böylece, bu eski ormanın fosilleşmiş kalıntıları günümüze kadar korundu.

Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü’nden bir grup bilim insanı, bu fosilleri adanın bir deresinde keşfetti. Toplam 121 adet ahşap parçası örneği aldılar ve incelediler. Bu örnekler, mangrov ormanının çok çeşitli ve zengin bir bitki örtüsüne sahip olduğunu gösterdi. Bazı ağaçlar 40 metreye kadar uzanıyordu ve tuzlu ve tatlı suyun karıştığı bir bölgede yetişiyordu. Bunun, mangrovlar için en ideal ortam olduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR AĞAÇ TÜRÜNE AİT

Bilim insanları, bu fosillerden birinin, bugün Dünya’da hiç görülmemiş bir ağaç türüne ait olduğunu belirlediler. Bu türe “Sonneratioxylon barrocoloradoensis” adını verdiler.

Bu ismin, ağacın hem cinsini hem de bulunduğu yeri ifade ettiği belirtildi. Bu cinsin günümüzde yaşayan yakın akrabaları olduğu, ancak sadece Güneydoğu Asya’da bulunduğu söylendi. Nadir görülen bu tür, Güney veya Orta Amerika’da nesli tükenmiştir.