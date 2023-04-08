Türk somonu pazar çeşitliliğini artırıyor. 22 ülkeye ihrac ediliyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ocak-mart döneminde 5 bin 626 ton Türk somonu ihraç edilerek, 44 milyon 993 bin 815 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 3 bin 262 tonluk Türk somonu dış satımından 25 milyon 479 bin 301 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece, ürünün dış satımı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 72, değerde ise yüzde 77 arttı.

Anılan dönemde, Rusya Federasyonu, Almanya ve Vietnam başta olmak üzere 22 ülkeye Türk somonu satıldı.

Rusya'ya 3 bin 849 ton Türk somonu ihraç edilerek, 27 milyon 260 bin 15 dolar gelir sağlandı.

Böylece, 1810 ton ürün karşılığı 12 milyon 649 bin 832 dolar kazanılan 2022'nin ilk çeyreğine göre, Rusya'ya yapılan miktarda yüzde 113, değerde yüzde 115 arttı.

Bu ülkeyi 11 milyon 376 bin 313 dolarla Almanya, 1 milyon 633 bin 419 dolarla da Vietnam takip etti.

"TÜRK SOMONUNUN TANITIMINA AĞIRLIK VERİYORUZ"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, Türk somonunun bölgenin en önemli ihraç ürünleri arasında yer aldığını söyledi.

İhracatta ülke çeşitliliğinin de her geçen gün artış gösterdiğine dikkati çeken Kobya, "DKİB olarak sektörde üretici ve ihracatçıların yer aldığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, firmalarımızı farklı pazarlara yönlendirme ve ülke çeşitliliğini artırma çalışmalarımız da yoğun şekilde sürüyor." dedi.

Kobya, Türk somonunun tanıtımına ağırlık verdiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Markasını yurt dışında tescil ettirdiğimiz 'Karadeniz'den Türk somonu-Turkish Salmon From Black Sea' markası ile tanıtım çalışmalarımıza etkin şekilde devam ediyoruz. Birliğimizce yapılan tanıtım çalışmaları ile bu marka yurt dışı pazarlarda çok önemli bilinilirliğe ulaşmış durumda. Bu kapsamda 25-27 Nisan tarihleri arasında Barselona'da düzenlenecek dünyanın en önde gelen su ürünleri fuarında stant açarak Türk somonunun tanıtımını yapacağız."

Yeni pazarlara yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Kobya, "Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti, ABD ve Tayland'a gerek fuar katılımı, gerekse ticaret heyeti programı düzenleyerek ülke çeşitliliğini artırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki en büyük ithalatçıları temmuzda Trabzon'a davet edeceğiz. Bu kapsamda da firmalarımızla ikili görüşme yapmaları sağlanacak." diye konuştu.

İsmail Kobya, Avrupa Birliği pazarının da hedefleri kapsamında olduğunun altını çizdi.

Mevcut üretimle talebin karşılanmakta zorluk çekildiğini anlatan Kobya, bunun için Tarım ve Orman Bakanlığından yeni üretim alanlarının tespit edilmesi konusunda talepleri olduğunu da sözlerine ekledi.(AA)