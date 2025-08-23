25 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale Boğazı’nda Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içinde 15’i çocuk olmak üzere 25 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı ‘TCSG-23’ Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durduruldu.

Lastik botun içerisinde 15’i çocuk olmak üzere toplam 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve 1 Azerbaycan uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Öte yandan göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.