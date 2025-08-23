25 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kaynak: İHA
25 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında Bozcaada ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Çanakkale Boğazı’nda Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içinde 15’i çocuk olmak üzere 25 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

aw523013-03.jpg

Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı ‘TCSG-23’ Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durduruldu.

aw523013-04.jpg

Lastik botun içerisinde 15’i çocuk olmak üzere toplam 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve 1 Azerbaycan uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

aw523013-02.jpg

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Öte yandan göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

aw523013-01.jpg

