27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri festivali'nin afişi paylaşıldı

Festivalin afişi, karikatürist, çizer, editör ve hak savunucusu Aslı Alpar'ın imzasını taşıyor.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 27. yılında da kadın sinemacıların emeğini görünür kılmaya hazırlanıyor. 9-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festival, Türkiye'de ve dünyada direnen, ilham veren ve dayanışma gösteren kadınların hikayelerini Ankara seyircisiyle buluşturacak.

Bu yılki teması "Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla" olarak belirlenen festival, Kült Kavaklıdere'de film seçkisini sunacak. Festival programı yakında açıklanacak.

27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin afişi, karikatürist Emre Yılmaz tarafından tasarlandı.

Afiş hakkında konuşan Aslı Alpar, çalışmasının ilhamını kadınların mücadelesinden aldığını belirtti.

1987 doğumlu olan Aslı Alpar, karikatür çizimine 2006 yılından bu yana devam ediyor ve çeşitli dergi ve kitaplarda eserleri yayımlandı.