270 kiloluk bir uzay aracı kafanıza düşebilir! NASA uyardı

NASA'nın bir uydu aracının yarın kafanıza düşebilme ihtimali hesaplandı. İşte o oran...

270 kiloluk bir uzay aracı kafanıza düşebilir! NASA uyardı

NASA'nın artık kullanılamaz durumda olan 270 kiloluk Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyicisi (RHESSI) adlı uzay aracının, yarın saat 11.30'da Dünya'ya düşeceği belirtildi.

Uydunun düştüğünde herhangi birine zarar verme ihtimalinin 2467'de bir olduğu ifade edildi.

DÜNYAYA ÇARPACAĞI GÜN BELLİ OLDU

Savunma Bakanlığı ise, 16 saatlik bir 'belirsizlik periyoduna' sahip olduklarını, bunun da uydunun bu öğleden sonra veya Cuma sabahı Dünya'ya çarpabileceği anlamına geldiğini aktardı.

RHESSI, 2002 yılında alçak Dünya yörüngesine fırlatıldı ve sonraki 16 yılını güneş patlamaları ve koronal kütle fırlatmalarını gözlemleyerek geçirdi. Ancak uyduda meydana gelen onarılamaz iletişim hatalarından sonra 2018'de kullanımdan kaldırıldı. NASA, uydunun çoğunun atmosfere girişte parçalanmasını bekliyor, ancak bazı bileşenlerin yere düşeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Dünya'ya daha önce daha büyük çaplı uzay araçları da düşmüştü.

Kasım ayında 21 tonluk bir roket, Çin'in uzay istasyonunun bir modülünü uzaya taşıdıktan beş gün sonra Güney Pasifik'e düştü. Güney Pasifik'in belirli bir bölgesi, düşen uzay araçları için ortak bir alan olarak kabul edildi ve şu ifadeler kullanıldı:

Yaklaşık olarak Yeni Zelanda ile Şili'nin ortasında bulunan bu uzay aracı mezarlığı, dünyanın herhangi bir kara parçasından en uzak noktası.

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