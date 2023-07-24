3 gündür aranıyordu. Sulama kanalında yaşlı adamın cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan 72 yaşındaki yaşlı adam, sulama barajında ölü bulundu.

KAYNAK: AA
3 gündür aranıyordu. Sulama kanalında yaşlı adamın cesedi bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kayıp olarak aranan 72 yaşındaki yaşlı adam, sulama barajında ölü bulundu.

Terziler köyünde yaşayan Yaşar Aksu, 21 Temmuz'da evden çıktıktan sonra geri dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

TEKNEYLE BARAJDAN ÇIKARILDI

Çalışmalarını Kurusarı mevkisindeki Çiftlik Barajı'nda sürdüren ekipler, su üstünde Aksu'nun cansız bedenine ulaştı.

Tekneyle barajdan çıkarılan Aksu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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