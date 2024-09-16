3 ülke harekete geçti: Terör ile mücadele için 'Ortak pasaport' hamlesi

Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan oluşan Sahel Devletleri İttifakı ortak pasaport sistemine geçmeyi hedefliyor. Uygulama ile üç ülke arasındaki hareketlilik kolaylaşacak.

Batı Afrika ülkeleri Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES), kendi aralarında işbirliği ve güvenliği arttırmak amacıyla ortak bir pasaport sistemi uygulamasına geçeceklerini açıkladı.

AES Başkanı ve Mali'deki geçiş hükümetinin lideri Assimi Goita, AES'nin birinci kuruluş yıl dönümünde bir televizyon kanalına yaptığı paylaşımda üç ülke arasında hareketliliği kolaylaştıracak ortak "biyometrik pasaport uygulaması" başlatacaklarını duyurdu.

Bölgedeki terör gruplarına karşı önemli kazanımlar elde ettiklerini söyleyen Goita, AES'nin uluslararası ortakların yanı sıra bölgesel ortaklarla da görüşmeye açık olduğunu vurguladı. Goita, "Üç ülke arasındaki işbirliği, terör gruplarının önemli ölçüde zayıflatılmasına yardımcı olurken aynı zamanda bölgede güvenliğin artmasına katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.