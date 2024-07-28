350 bin dönüm küle döndü

CNN'in haberine göre, yerel itfaiye ekipleri yangınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. California Orman ve Yangından Koruma Departmanı (Cal Fire), bu yangınların eyalet tarihinde kaydedilen en büyük 7. orman yangını olduğunu duyurdu. Yangınlarla mücadele için yaklaşık 2.500 itfaiye personeli görev yapıyor. Ancak, yangınların sadece yüzde 10'u kontrol altına alınabilmiş durumda.

Cal Fire, yangınlar sonucu 134 binanın tamamen yandığını, yaklaşık 4.200 binanın ise tehlike altında olduğunu belirtti. Yangınların büyük bir kısmı henüz söndürülememişken, California Valisi Gavin Newsom, etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan etti. Newsom, yangınların bölgelerdeki konutlar ve altyapıya ciddi zarar verdiğini ifade etti.