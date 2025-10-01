3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi! Sumud filosunda hareketlilik

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiği" ifade edildi. Öte yandan Sumud Filosu'ndaki Alma gemisi ile iletişimin kesildiği duyuruldu.

Yüksek riskli bölgeye giren Sumud filosu, yardım çağrısında bulundu. Yapılan saldırı sonrası MSB, yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

MSB, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İspanya ve İtalya'nın donanma desteğini kaybeden Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım taşıma misyonunu tek başına sürdürmek zorunda kaldı.

Gazze’ye insani yardım taşımak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Avrupa’dan aldığı askeri desteği kaybetti. İtalya’nın ardından İspanya da, güvenlik gerekçesiyle filoya eşlik eden donanma gemisini geri çağırdığını açıkladı. Böylece Sumud, yalnızca sivil dayanışma girişimi olarak yoluna devam etmek zorunda kaldı.

“TEHLİKELİ SULARA GİRMEYİN” UYARISI

Karar'daki habere göre İspanya Dijital Dönüşüm Bakanı Oscar Lopez, basına yaptığı açıklamada Gazze açıklarında İsrail’in “yasaklı bölge” ilan ettiği 150 deniz miline kadar olan sulara Sumud’un girmemesi gerektiğini belirtti. Lopez, “Filodan oldukça net bir ricamız var; tehlikeli sulara girmeyin” dedi. Ayrıca İspanya’nın gönderdiği ekibin de Madleen ve Mavi Marmara olaylarının yaşandığı bölgeye girmeyeceğini vurguladı.

MELONİ: “MİSYONU DURDURUN”

İtalya ise 30 Eylül’de aldığı kararla iki askeri gemisini geri çekmişti. Başbakan Giorgia Meloni, yalnızca İtalyan gemilerine değil, Sumud Filosu’na da “derhal misyonunuzu durdurun” çağrısı yaptı. Meloni, İsrail ile devam eden çatışmaların, Trump’ın Gazze Barış Planı çerçevesinde kurulan “hassas dengeyi” bozabileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de, “Gazze’ye abluka kırılarak girilirse, İtalyan donanması filoya eşlik etmeyecek” açıklamasında bulundu. Tajani, İsrail’in ablukayı ihlal girişimlerine izin vermeyeceğini açıkça belirttiğini hatırlattı.

FİLO YALNIZ İLERLİYOR

23 Eylül’de Yunanistan açıklarında dron saldırısına uğrayan filoya, o tarihten beri İtalyan ve İspanyol donanma gemileri eşlik ediyordu. Ancak iki ülkenin geri çekilmesiyle birlikte filo, Gazze’ye giden rotasında artık yalnız ilerliyor.

Küresel Sumud Filosu, ablukanın kaldırılması ve insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması için uluslararası bir dayanışma hareketi olarak yola çıkmıştı. Ancak artan güvenlik riskleri ve Avrupa ülkelerinin çekilmesi, filoyu diplomatik ve siyasi olarak da daha kırılgan hale getirdi.