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4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Başakşehir, hazırlık maçında Toulouse'a 2-2 berabere kaldı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 18:25
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4 golün çıktığı maçta Başakşehir Toulouse ile berabere kaldı

4 gollü maçta kazanan çıkmadı
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Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdüren Başakşehir, hazırlık maçında Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile mücadele etti.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımını şu 11'le sahaya sürdü: "Muhammed Şengezer, Şener, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Biglia, Aleksic, Serdar, Mounir, Keny."

 Toulouse Teknik Direktörü Philippe Montanier ise şu 11'le sahada yer aldı: "Dupe, Zanden, Roualult, Costa, Sylla, Van Den Boomen, Dejaegere, Birmancevic, Ratao, Spierings, Dallinga."

Konakladıkları otelin sahasında geçekleştirilen maçta Başakşehir'in gollerini 28'inci dakikada Keny ile 81'inci dakikada Deniz Türüç kaydederken, Toulouse'un gollerini 29'uncu dakikada penaltıdan Chaibi, 37'nci dakikada Dallinga attı.

 

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