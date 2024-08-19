4 mesleğin önü açıldı: MEB duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim alanında önemli yeniliklerin gelişmesini duyurdu. Ekonomik şartlar elverişli olduğunda, ilkokullarda sanat, müzik ve spor gibi derslere branşlaşma getirilmesinin planlandığını açıkladı.

Bakan Tekin, bu derslerin uzman öğretmenler tarafından verilmesinin, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimine katkıda bulunacağını vurguladı. Ayrıca, öğrencilerin psikolojik destek almasını sağlayacak PDR normunun da ekonomik koşullar izin verirse gündeme alınabileceğini belirtti.

Eğitim kalitesini artırarak öğrencilerin yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmelerine olanak tanıyacağı ifade edildi. Bakanlığın hedeflere ulaşması için mali durumun kritik öneme sahip olduğu, ancak gerçekleşmesi halinde eğitimde kalıcı ve olumlu değişiklikler yaratacağı vurgulandı.

Özellikle resim dersleri, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine; müzik dersleri, müzikal becerilerini ve kültürlerini geliştirmelerine; beden eğitimi dersleri ise fiziksel sağlık ve spor bilincini pekiştirmelerine yardımcı olacak. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ise öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilmesini sağlayacak.

BRANŞ NORMU GETİRİLMESİ PLANLANAN DERSLER:

• Resim: İlkokul öğrencilerinin sanatsal gelişimini desteklemek amacıyla resim derslerine branş öğretmenlerinin girmesi hedefleniyor.

• Müzik: Öğrencilerin müzik yeteneklerini geliştirmek ve müzik kültürünü kazandırmak için müzik derslerinin branş öğretmenleri tarafından verilmesi planlanıyor.

• Beden Eğitimi: Fiziksel gelişim ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla beden eğitimi derslerinin branş öğretmenleri tarafından yapılması öngörülüyor.

• PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik): Öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla PDR normunun tekrar gündeme gelmesi planlanıyor.