4 milyon emekliyi yıkan haber. 1 lira bile zam alamayacaklar

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin Temmuz zammına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdursun, son dönemlerde yürütülen ekonomi politikalarının emekli zammının yalnızca kök maaşlara yapılacağına dair sinyaller verdiğini söyleyerek, bu durumda 8 milyon emeklinin ya hiç zam almayacağını ya da düşük oranlarda zam hakkı kazanacağını ifade etti.

Türkiye'de yaşayan 16 milyonun üzerinde emeklinin neredeyse 8 bini en düşük emekli aylığı alan kesim içinde bulunuyor. Emeklilerin yarısı 10 bin lira ile ay sonunu getirmeye çalışıyor.

SGK uzmanlarının yaptığı hesaba göre yasa ile belirlenen taban aylık dikkate alınmadığında, şu anda en düşük emekli kök maaşı 6 bin 500 lira seviyelerinde bulunuyor. Bu nedenle geçen Temmuz ayında yapılan Geçtiğimiz emeklilere yapılan yüzde 25 zam taban aylığa yansıtmamış ve enflasyon farkı yalnızca kök maaşlar için geçerli olmuştu.

"4 MİLYON EMEKLİYE ZAM YAPILMAYACAK"



Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emekli bu yıl da benzer bir tehlike beklediğine dikkat çekti.

Özgür Erdursun, Temmuz'da 4 milyona yakın emeklinin fiilen hiçbir zam almayacağını, kalan 4 milyonun ise yüzde 5, 10 ve 15 oranlarında artışlar alacağını aktardı.

Erdursun en düşük taban aylıkta değişiklik olmaz ve enflasyon farkının kök maaşlara yansıtılması halinde 6500 TL kök aylığı olanın eline geçen maaş 10 bin lirada kalacağını söyledi. 8 bin lira aylık alan emeklinin maşının ise 10 bin lirada kalacağını söyledi.

"BİRÇOK EMEKLİLERE SADECE 500 VE 1000 LİRALIK ZAMLAR YAPILACAK"

Kök aylığınız 8 bin 500 lirara olan bir emekli üzerinden örnek veren Erdursun, yüzde 25 artış olması halinde bu emeklinin maaşının ancak 10 bin 625 liraya çıkacağını söyledi. Erdursun bu kişinin zaten eline geçenin 10 bin lira olması nedeni ile maaşındaki artışın ancak 625 lira olacağını hesapladı.