4 virüs birleşip saldırıya geçti… Uzmanlardan felç uyarısı! Yatağa düşen kalkamıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
4 virüs birleşip saldırıya geçti… Uzmanlardan felç uyarısı! Yatağa düşen kalkamıyor

Soğuk havalarda artan viral üst solunum yolu enfeksiyonları yüz sinirinin enfeksiyonuna sebep olurken yüz felci riskini de artırıyor. Uzmanlar virüslerin COVID öncesine göre evrim geçirip değiştiğini söyleyerek uyarıda bulunuyor. Uç uca eklenen yeni virüs boğaz ağrısı, halsizlik, burun ve sağ kulakta tıkanıklık ve yoğun öksürük ile kendini gösteriyor. Yatağa düşen en az on gün ayağa kalkamıyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Duygu Durusoy Bilgen, soğuk havanın yüz felcini doğrudan değil ama dolaylı yoldan arttırdığını söyledi.

Soğuk havalarda artan viral üst solunum yolu enfeksiyonları aynı zamanda yüz sinirinin de enfeksiyonuna sebep olduğu için yüz felci riskinde de bir artış gösteriyor.

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HASTADA KALICI KUVVET KAYBI OLUŞUYOR

Erken müdahalenin altını çizen Bilgen, “Erken tedavi edilmediği takdirde hastalarda kalıcı kuvvet kaybı oluşabiliyor. Etkilenen yüz felcinin belli dereceleri var. Eğer düşük derecelerdeyse yüz felci için ayaktan tedavi dediğimiz ağızdan hap yöntemiyle ilaç tedavisi uygulanabiliyor. Ama belli bir derecenin üstünde veya tansiyon, şeker gibi ek hastalıkları varsa hastaların yatırılıp tedavi edilmesi gerekebiliyor. Eğer tam düzelme sağlanamazsa mutlaka fizik tedavi uzmanıyla da görüşmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

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HASTALIKLARIN SEYRİ DEĞİŞTİ

İlaç ve takviye almasına rağmen hastada iyileşme çok uzun sürdüğü görüldü. Peki grip neden bu kadar uzun sürüyor, gelin hep birlikte bakalım.

Virüsler yapıca değişti ve bu evrim, hastalığın seyrini de ağırlaştırdı. Öte yandan şu an bir değil dört ve üzeri etkin virüs var.

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İYİLEŞME EN AZ 10 GÜN SÜRÜYOR

Türkiye’de bu ara H1N1 virüsü, halk arasındaki adıyla domuz gribi biraz daha uzun sürüyor ve süründürüyor. Yüksek ateş, başta boğaz ağrısı ve öksürük en belirgin semptomlar. İyileşmesi en az 10 günü buluyor. Ancak hastalar tam ‘iyileştim’ derken, dirençte zaten düşük olduğu için farkında olmadan bir başka virüse yakalanıyor. ‘Bir türlü iyileşemiyorum’, ‘Tam bitti bir daha başladı’ dediğiniz nokta burası. İnfeksiyonlar uç uca eklenebiliyor” dedi.

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